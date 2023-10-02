في عيد ميلادها.. أسرار ملكة الأناقة ممثلة هوليود كاميلا بيل

كاميلا بيل هى ممثلة موهوبة أسرت الجماهير بأدائها الساحر على الشاشة الكبيرة، مع مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن أثبتت بيل نفسها كواحدة من أشهر الممثلات في هوليوود، مزيجها الفريد من الجمال والرشاقة والموهبة التي لا يمكن إنكارها أكسبها مكانة خاصة في قلوب المعجبين في جميع أنحاء العالم.

وتحتفل كاميلا اليوم بعيد ميلادها، ي لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ظهرت لأول مرة في التمثيل في سن التاسعة في الفيلم التلفزيوني Trouble Shooters: Trapped Under the Earth وهي تتقن اللغتين الإنجليزية والبرتغالية، كما أنها من أصول برازيلية.

وتشتهر بيل بإحساسها الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة، وذلك بفضل أزيائها المواكبة للموضة وإطلالتها الرائعة على السجادة الحمراء، أصبحت كاميلا بيل أيقونة للأناقة، حيث تظهر بانتظام على قوائم أفضل الملابس في مختلف عروض الجوائز والمناسبات، كما أن لديها شغف بالفن، فهي ليست موهوبة أمام الكاميرا فحسب، بل تتمتع أيضًا بتقدير عميق للفن، غالبًا ما تزور المتاحف والمعارض الفنية وقد عرضت أعمالها الفنية الخاصة.

السبب الذي يجعلها تشعر بالراحة يعود إلى قيمتها الذاتية "أنا شخص واثق جدًا وأعتقد أنني كنت كذلك دائمًا.. وأوضحت: "أنا متأكدة من أن هذا ينبع من شعوري بالحب الشديد طوال حياتي من قبل عائلتي وأصدقائي وأن لدي دائمًا أساسًا متينًا للغاية"، وبينما تستطيع بيل تقديم إرشادات الحياة اليومية لأصدقائها، تعتمد الممثلة على توجيهات جدتها أو والدتها في كل ما يتعلق بالمكياج والأناقة.

قالت "يجب أن أعطي الكثير من الفضل لأمي.. لقد كانت مصممة ملابسي العادية طوال حياتي، لذلك نحن نعمل معًا على كل شيء لنكون صادقين، حيث كانت والدتي تخبرني دائمًا أن أغسل وجهي بالكامل وأرطبه، وكنت سيئة للغاية بشأن وضع واقي الشمس كل صباح، لكنني الآن أفعل ذلك.. أنا لا أغادر المنزل دون أن أضع كريم الحماية من الشمس على وجهي، لذا فأنا الآن أتكيف مع هذه الأشياء مع تقدمي في السن".

وقالت:“كانت جدتي امرأة مذهلة حقًا، وحتى عندما كانت تبلغ من العمر 80 عامًا تقريبًا، لم تكن تغادر المنزل أبدًا دون وضع أحمر الشفاه، حتى لو كان ذلك للمشي من زاوية إلى أخرى.. لم يكن عليها أن تضع أي مكياج آخر، لكن كان عليها أن تضع أحمر الشفاه.. بالنسبة لي أضع الماسكارا دائمًا.. هذا هو الشيء الخاص بي أو على الأقل سأقوم بتجعيد رموشي وأعتقد أنني التقطت ذلك من جدتي.. إنها لا تغادر دون إضافة تلك اللمسة الواحدة".