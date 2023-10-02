الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة

الداخلية
الداخلية

نجحت  الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة اثنين آخرين أثناء عملية التنقيب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

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القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

 وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام "4 أشخاص" بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على "حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب" وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى استخراج الجثتين.

الداخلية أعمال الحفر الجيزة مكافحة الجريمة البحث عن الآثار مركز شرطة منشأة القناطر مديرية أمن الجيز

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