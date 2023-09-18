الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

نجح رجال مباحث كوم أمبو شمال محافظة أسوان، فى القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل بقرية فارس التابعة لدائرة المركز.


وتبين أثناء استجوابهم بواسطة رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو، أن الـ 3 أشخاص كانوا ينقبون عن الآثار فى أحد المنازل بقرية فارس، وأنه كان هناك شخص آخر معهم إلا أنه مازال مفقودا تحت التراب ولم يتم العثور عليه.

 

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوجود 4 أشخاص ينقبون عن الآثار فى أحد المنازل بقرية فارس التابعة لدائرة المركز.

 

انتقال رجال المباحث 

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث لمكان البلاغ الذين نجحوا فى القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار وإنشاء حفرة ترابية عمقها 8 أمتار، كما أنهم اعترفوا بأن كان معهم شخص آخر ولكنه مازال تحت التراب لم يتم العثور عليه.

وجاء تشكيل فريق رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو من: المقدم محمود العرنوسى، و النقيبين هشام الريفي، و محمد تراز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفى سياق آخر كانت قد شهدت محافظة أسوان وقوع حادث سير بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، والذى على اثره لاقى شخص مصرعه، بينما اصيب 10 أشخاص آخرين. 

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الدفع بسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة اللازمة. 

بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب وراء الوفاة واستخراج تصريح الدفن، لتسليم المتوفى لأهله وذويه لعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان. 

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