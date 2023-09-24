بدء محاكمة 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر بالقليوبية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في منشأة القناطر في القليوبية.

تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد أحالت المتهمين، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وتوصلت التحريات بمركز شرطة منشأة القناطر، إلى تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملان أبناء عم، يمتلكان قطعة الأرض.

جرى العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم حيال المتهمين.