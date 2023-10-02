الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عقد المنتدى الافتراضى للمرشحين لمنصب مدير الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية
الصحة العالمية

تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، المنتدى الافتراضي المباشر للمرشحين لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذى يأتى حرصًا على تعزيز الشفافية في عملية انتخاب المدير الإقليمي القادم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى بناءً على طلب من الرئيس الحالي للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، وهو الطلب الذي وافق عليه أعضاء اللجنة الإقليمية، وسيدير المنتدى نائب رئيس اللجنة الإقليمية الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة العامة اللبناني.

مرشحون الصحة العالمية
 

وأوضحت أن المرشحون الستة هم: الدكتور نجم عباس جابر العوادي، الذي رشحته جمهورية العراق، الدكتورة حنان البلخي، التي رشحتها المملكة العربية السعودية، الدكتور أنس الدكالي، الذي رشحته المملكة المغربية، الدكتور خالد عبدالغفار، الذي رشحته جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور علي أكبري ساري، الذي رشحته جمهورية إيران الإسلامية، الدكتور أحمد فرح شادول، الذي رشحته جمهورية السودان.

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وسيقدِّم كل مرشح عرضًا يتناول فيه تجاربه وخبراته، ويعرِض رؤيته لما يأمل في تحقيقه، بوصفه مديرًا إقليميًّا، في سبيل تنفيذ المهام الأساسية التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.

أعضاء اللجنة الإقليمية
 

علاوة على ذلك، سيُجيب المرشحون عن الأسئلة التي سيطرحها عليهم أعضاء اللجنة الإقليمية، الذين سيشاركون عبر الإنترنت، وسيتيح هذا المنتدى فرصة أخرى للأعضاء ليتعرفوا على المرشحين، ويقيِّموا مدى جدارتهم لهذا الدور. 
طريقة مشاهدة المنتدى، سيُبَثُّ المنتدى مباشرةً على الموقع الإلكتروني لمكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية مع 194 دولة عضوًا في 6 أقاليم، والمنظمة هي الوكالة المتخصصة المسئولة عن الصحة العامة في منظومة الأمم المتحدة، ويعيش في إقليم المنظمة لشرق المتوسط ما يقرب من 745 مليون نسمة.

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وفي الدورة المقبلة للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي ستُعقَد في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2023 في القاهرة في مصر، سوف يصوِّت أعضاء اللجنة الإقليمية لترشيح المدير الإقليمي الجديد. وسيُحال هذا الترشيح بعد ذلك إلى الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي سينعقد في الفترة من 22 إلى 27  يناير 2024، في جنيف، في سويسرا. وسيباشر المدير الإقليمي، المعيَّن حديثًا، مهام منصبه في 1 فبراير 2024. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن عملية الانتخاب والمرشحين.

وفيما يلي أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط الاثنين والعشرون: أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

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