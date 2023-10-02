الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث استقرت عند أعلى مستوياتها لتصل إلى 134 جنيها في بورصة الدواجن، والبيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض في بورصة الدواجن المصرية 2023

استقر سعر طبق بيض أحمر اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 125 جنيه إلي 129 جنيه.

سجل سعر طبق بيض أبيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 123 جنيه إلي 127 جنيه.

جاءت أسعار طبق بيض بلدي اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 132 جنيه إلي  134 جنيه.

مع بداية الدراسة.. أسعار البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الأحد 2023

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 124.5 جنيها للطبق.

سجلت  أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  كمشيش ( البني ) 128 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )123.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 126 جنيها للطبق.

استقرات أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 124 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض ) 133 جنيها للطبق.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 135 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  أكتوبر ( البني ) 126 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) 125 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  الصالحية ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  البنا جروب ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  البنا جروب ( الأبيض ) 123.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  الزراعي الرئيسية ( البني ) 126 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 124 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 2 أكتوبر في شركة  شوشة المنيا ( الأبيض ) 124 جنيها للطبق.

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