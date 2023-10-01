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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مع بداية الدراسة.. أسعار البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

بيض
بيض

مع بداية أيام الدراسة شهدت سلعة البيض إقبالًا كبيرًا عليها من عدد كبير من المواطنين، والبيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهدت الأسعار حالة من استقرار عند آخر ارتفاع شهدت أسعار طبق البيض.

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم في مستهل تعاملات البورصة المصرية.

أسعار البيض في بورصة الدواجن المصرية 2023

استقر سعر طبق بيض أحمر اليوم السبت 1 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 125 جنيه إلي 129 جنيه.

بلغ سعر طبق بيض أبيض اليوم السبت 1 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 123 جنيه إلي 127 جنيه.

قدرت أسعار طبق بيض بلدي اليوم السبت 1 أكتوبر في بورصة الدواجن ما بين 134 جنيه إلي  132 جنيه.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الأحد 2023

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 124.5 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة رشاد حمزه ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  كمشيش ( البني ) 128جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض )123.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 126جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 124جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض ) 133جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 135جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  أكتوبر ( البني ) 126جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) 125جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  الصالحية ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  البنا جروب ( البني ) 125.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  البنا جروب ( الأبيض ) 123.75جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  الزراعي الرئيسية ( البني ) 126جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 124جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  شوشة المنيا ( البني ) 126جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في شركة  شوشة المنيا ( الأبيض ) 124جنيها للطبق.

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