عاجل.. مستشفيات الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابى حريق مديرية الأمن

شهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التاهب؛ لاستقبال مصابي الحريق الذي اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من حريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كافه الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

فيما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة التعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور.