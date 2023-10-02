الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: ‏كان لنا رؤية بتوفير مخزون استراتيجى للمنتجات الغذائية والحبوب

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  إنه كان لنا رؤية بتوفير مخزون استراتيجي للمنتجات الغذائية والحبوب.

وأضاف على المصيلحي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي أم سي، أن مخازن السلع عبارة عن مصانع حقيقة كاملة مميكنة.

وأوضح أن المخزن الاستراتيجي يقام على ١٠ أفدنة وبه أماكن تبريد، متابعا أن لدينا ١٤ منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.

وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناطق اللوجستية أحد مصادر العمالة الكثيفة.

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