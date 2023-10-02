عاجل.. ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف 20 هدفا للعمال الكردستانى فى شمال العراق

قالت شبكة رووداو الكردية، إن طائرات تركية قصفت عدة قرى في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق معقل حزب العمال الكردستاني.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه عناصر تابعة للحزب.

وأفادت وزارة الداخلية التركية أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة أنباء هاوار عن مركز الدفاع الشعبي، وهو الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني، قوله إن "كتيبة الخالدين" نفذت العملية في أنقرة.

وأضافت الوكالة نقلا عن القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي أن العملية جاءت بهدف التحذير من "المجازر والقمع وتجاهل القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في جميع السجون في تركيا وكردستان".

وتبنى حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، أمس الأحد.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية، إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

وشن مجهولان، الأحد، هجومًا بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية، إن "التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا".