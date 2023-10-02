شغل أذهان المقاولين والمستثمرين معرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي وأثير التساؤل اليوم مع الصباح الباكر عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، حيث تراجعت أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، لكي يتراجع سعر حديد الجارجي لمبلغ 33 ألف جنيه للطن، كما أن تراجع سعر أسمنت السويدي لقيمة 2010 جنيهات للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر

سجل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 36017 جنيهًا.

وبلغ سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 35007 جنيهات للطن.

وصل سعر طن حديد الجارحي اليوم لـ33 ألف جنيه.

انخفض سعر طن حديد العشري اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 32500 جنيه.

تراجع سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 32000 جنيه.

وتراوح سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 2 أكتوبر ما بين 31000 إلى 32000 جنيه للطن.

في حين سجل اليوم الإثنين 2 أكتوبر سعر طن حديد المراكبي نحو 33000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 2 أكتوبر لـ32000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 32050 جنيهًا.

سعر الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر

سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1835 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1825 جنيهًا.

سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1959 جنيهًا للطن.

انخفض سعر طن أسمنت السويدي اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 2010 جنيهات.

وصل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 2 أكتوبر لـ1825 جنيهًا.

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