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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

شغل أذهان المقاولين والمستثمرين معرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي وأثير التساؤل اليوم مع الصباح الباكر عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، حيث تراجعت أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، لكي يتراجع سعر حديد الجارجي لمبلغ 33 ألف جنيه للطن، كما أن تراجع سعر أسمنت السويدي لقيمة 2010 جنيهات للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر

سجل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 36017 جنيهًا.

وبلغ سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 35007 جنيهات للطن.

وصل سعر طن حديد الجارحي اليوم لـ33 ألف جنيه.

انخفض سعر طن حديد العشري اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 32500 جنيه.

تراجع سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 32000 جنيه.

وتراوح سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 2 أكتوبر ما بين 31000 إلى 32000 جنيه للطن.

في حين سجل اليوم الإثنين 2 أكتوبر سعر طن حديد المراكبي نحو 33000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 2 أكتوبر لـ32000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 32050 جنيهًا.

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

سعر الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر

سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1835 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1825 جنيهًا.

سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الإثنين 2 أكتوبر نحو 1959 جنيهًا للطن.

انخفض سعر طن أسمنت السويدي اليوم الإثنين 2 أكتوبر عند 2010 جنيهات.

وصل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 2 أكتوبر لـ1825 جنيهًا.

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

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هبط سعر طن أسمنت حلوان اليوم الإثنين 2 أكتوبر لنحو 1855 جنيهًا.

تراوح سعر الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 2 أكتوبر ما بين 3475 جنيه إلى 3600 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 2 أكتوبر ما بين 1850 لـ 1940 جنيهًا.

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين مواد البناء الحديد والاسمنت

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