الإسكان تعلن بيع 7 محلات تجارية وصيدلية بمدينة المنصورة الجديدة

عقد جهاز مدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، جلسة المزاد العلني لبيع 7 محلًا تجاريًا وصيدلية تتراوح مساحتهم ما بين 19 مترًا مربعًا و40 مترًا، حيث تقع المحلات التجارية بمنطقة السوق التجاري بمركز خدمات عمارات مشروع جنة للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى.

وأوضح جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات للسكان.

وحصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة لجلسة المزاد، حيث ترأس جلسة البيع بالمزاد العلني بمدينة المنصورة الجديدة المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

https://www.dostor.org/4486368 https://www.dostor.org/4504745 https://www.dostor.org/4485685

التفاصيل الكاملة لسعر المتر لكل محل تجاري وصيدلية

وأعلن رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم بيع عدد 8 محلات تجارية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالمنطقة الأولى، حيث سجل سعر المتر المربع للمحل التجاري بنشاط سوبر ماركت بقيمة 150 ألف جنيه، بينما سجل سعر المتر لنشاط مطعم بقيمة 131 ألف جنيه، كما وصل سعر المتر المربع لمحل تجاري بنشاط مجمدات بقيمة 122.5 ألف جنيه.

وتابع رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه بلغ سعر المتر المربع للمحل التجاري لنشاط خضار وفواكه بقيمة 137 ألف جنيه، كما بلغ سعر المتر مربع لإقامة كافتيريا بقيمة 127.5 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر مربع لبنشاط كوافير حريمي بقيمة 127.5 ألف جنيه، واخيرًا سجل سعر المتر المربع لبيع صيدلية بالمزاد العلني بقيمة تصل لنحو 130 ألف جنيه، موضحًا أنه بلغت القمية الإجمالية لبيع 7 محلات تجارية وصيدلية نحو 239.700 مليون جنيه.

وأفاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه قد تم سداد قيمة دخول تأمين بقيمة 25000 جنيه عن كل محل أو صيدلية، كما تم سداد نسبة 10% وإضافة 1% مصاريف إدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد العلني عليه، فضلًا عن إضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.