الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أكثر من 2000 متطوع ضمن "حياة كريمة" فى قنطرة غرب (فيديو)

إبراهيم هويدي
إبراهيم هويدي

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 

وعلى رأس تلك المشروعات تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتي ساعدت في النهوض بمختلف قرى ومحافظات مصر النائية، وخلال سنوات قليلة حققت نجاحات ملموسة في تلك القرى تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات.

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حياة كريمة بقنطرة غرب

تشعبت فروع مبادرة حياة كريمة الرئاسية في مختلف القرى والمحافظات وساعدت في توفير كافة الخدمات في العديد من التخصصات والمجالات لخدمة المواطنين.

 

يقول إبراهيم هويدي، مسئول الميداني عن مبادرة حياة كريمة بقنطرة غرب، إن لديهم أعداد ضخمة من أهالي القنطرة، خاصة وأن مبادرة أنت الحياة تشمل خدمة أكثر من 2000 حالة يقوم بخدمتهم متطوعي حياة كريمة والذين نظموا المبادرة وقاموا بجهد كبير خلال الفترة الماضية.

 

تابع أن مبادرة أنت الحياة تشمل عدد من القوافل التي تضم مختلف التخصصات لخدمة الأهالي، كما أنه يتواجد مع مبادرة أنت الحياة 11 وزارة من ضمنهم وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة وغيرهم، بالإضافة لوجود ملتقى للتوظيف.

 

أضاف هويدي أن مبادرة أنت حياة تستهدف استقبال 2000 حالة في اليوم الواحد على مدار الـ6 أيام المتواجدين فيهم في قنطرة غرب، مؤكدة أن هذه هي الفاعلية الأولى على مستوى الجمهورية التي تشهدها قنطرة غرب.

 

وأوضح أن القائمين على مبادرة أنت الحياة قادرين على استيعاب أعداد من المواطنين ومساعدتهم خاصة كبار السن وذوي الهمم، لافتا إلى وجود مركز شباب يستوعب أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

 

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

 

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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