وزير الزراعة: استصلاح الفدان الواحد يتكلف أكثر من 250 ألف جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة أخذت جهدًا ومعدات وأجهزة كثيرة، مؤكدة أن هذا الجهد يفوق مشروعات كبرى مازالت خالدة في أذهان المصريين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن إستصلاح الفدان يتكلف أكثر من 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة المرحلة الأولى تمت في 600 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، وسيضاف إليها 700 ألف فدان في المرحلة التالية.

تحديات واجهتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وتابع، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واجهت تحديات مثل تفجير أكثر من 7 كيلو مترات حجري في الصحراء لرفع مياه لارتفاعات أكثر من 50 مترًا وننزل بها، مؤكدًا أن شمال ووسط سيناء يستهدف 460 ألف فدان في إحياء الريف المصري.