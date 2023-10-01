وزير الزراعة: العالم يعانى بسبب التصحر والجفاف ولكن مصر تستصلح الصحراء

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي، وبناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود في التغيرات المناخية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن التوسع الأفقي شمال كل محافظات الجمهورية لتحقيق التنمية المتوازنة، وتم وضع مجموعة من المحاور الأساسية، وهي التوسع الرأسي والأفقي وزيادة ورفع القدرات المائية وزيادة الثروات الداجنة والثروة السمكية.

العالم كله يفقد ملايين الهكترات سنويًا بسبب التصحر

وتابع، أن العالم يفقد ملايين الهكترات سنويًا بسبب التصحر والجفاف ولكن في مصر تستصلح الصحراء وتأخذ جهدا وعرقا وتكاليف كبيرة.