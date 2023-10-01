الرئيس السيسى: البحيرات مزارع سمكية طبيعية صناعية وعنينا على تعظيم إنتاجها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البحيرات الخمس التي تم تطويرها، عبارة عن مزارع سمكية طبيعية صناعية، تتدخل الدولة فيها لتعظيم العائد منها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه رغم وجود نظم حديثة في الاستزراع والإنتاج إلا أن السمك بيتلف، مردفًا: "البحيرة فيها 40 ألف صياد، لو إنتاجهم تمام، هم هيربحوا عائد مادي، وإحنا هنحصل على إنتاج، وعنينا دائما إننا نعظم ما لدينا".