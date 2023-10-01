الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: البحيرات مزارع سمكية طبيعية صناعية وعنينا على تعظيم إنتاجها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البحيرات الخمس التي تم تطويرها، عبارة عن مزارع سمكية طبيعية صناعية، تتدخل الدولة فيها لتعظيم العائد منها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه رغم وجود نظم حديثة في الاستزراع والإنتاج إلا أن السمك بيتلف، مردفًا: "البحيرة فيها 40 ألف صياد، لو إنتاجهم تمام، هم هيربحوا عائد مادي، وإحنا هنحصل على إنتاج، وعنينا دائما إننا نعظم ما لدينا".

السيسي مزارع سمكية الاستزراع والانتاج السمك

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