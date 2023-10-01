الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"السينما ترقص وتغنى".. أبرز إطلالات مهرجان الإسكندرية السينمائى بدورته الـ39

صورة من المهرجان
صورة من المهرجان

انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 من أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، وتشهد عدة تكريمات محلية وعالمية، مع احتفال خاص بمئوية عدد من رواد الفن المصري والدولي.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن والمسئولين ومحبي الفن، والذين أبهروا الحضور بإطلالات أنيقة ومتنوعة، تناسبت مع أجواء المهرجان وروحه.

في السطور التالية نستعرض أبرز إطلالات نجوم ونجمات المهرجان في حفل الافتتاح، التي شهدت تنوعًا ملحوظًا بين النجوم والنجمات على "الريد كاربت".

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إطلالات مهرجان الإسكندرية السينمائي:

أطلت النجمة إلهام شاهين بفستان أبيض طويل، مكشوف الصدر، حيث نسقت معه تسريحة شعر قصيرة، ومكياج بسيط أظهر الإطلالة بشكل ساحر وجذاب.

فيما أطلت النجمة شريهان، بفستان يشبة أميرات ديزني، حيث تفاعل الحضور مع الإطلالة التي أبهرت الكثيرين على السجادة الحمراء بالمهرجان الدولي.

كما أطلت النجمة منال سلامة، بفستان أبيض طويل مرصع ببعض النقوش والورود البيضاء، حيث نسقت معه حقيبة فضية اللون صغيرة.

فيما أطلت المذيعة اللامعة سهير شلبي أيقونة الإعلام المصري بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بفستان أحمر طويل من خامة الساتان، فيما تألقت الجميلة نرمين الفقي بفستان مرصع ببعض الإكسسوارت ذو لون "موف" حيث أبهرت الحضور على السجادة الحمراء.

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تضم لجان التحكيم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام.

مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

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