الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 287 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في محافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوعين الماضيين.

حيث تلقت تقريرًا بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية بإجمالي 287 محضرًا، والتحفظ علي 50 كرتونة زبيب مصري لا تحمل تاريخ إنتاج، وضبط مخالفات غش تجاري بالامتناع عن بيع السكر.

وفي السياق ذاته فقد أشارت المديرية فى البيان الصادر عنها أن المحاضر قد تم تحريرها لوجود مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والاستيلاء علي مال عام بالمخابز، وأيضًا الاعلان عن الاسعار، وتصرف فى مقررات تموينية، وعدم شهادات صحية، وأوكازيون وهمي، وكذلك بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر، وتعبئة مواد غذائية بورق مطبوعات واكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية، عدم الإعلان عن السلع المخزنة في الاسواق، كما تم تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

كما تم شن جولة تفتيشية كبرى تم خلالها التحقق من مدى صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات  حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده حملة أمنية حملة تموينية محافظ

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