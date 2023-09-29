ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30251 طن تشمل: 6542 طن يوريا و3830 طن كلينكر و1798 طن ملح و9300 طن علف و8781 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30530 طن تشمل: 2950 طن خردة و1211 طن خشب زان 5300 طن سكر و3591 طن ابلاكاش و1632 طن حديد و6900 طن ذرة و2500 طن كسب صويا و3496 طن قمح و850 طن زيت طعام و2100 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1834 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378667 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3790 طن قمح متجهين إلى صوامع ابو راضي وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3742 شاحنة.

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر".

حيث يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.