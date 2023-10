بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض حلقات مسلسل ألفريدو على قناة ON

مسلسل ألفريدو من الإنتاجات الدرامية الحديثة وفي أيام قليلة من عرضه تصدر منصات التواصل الاجتماعي حتى أنه أصبح تريند بسبب المقالات النقية الإيجابية عنه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة ويعرض على أحد قنواتها وعلى منصة واتش إت.

مسلسل ألفريدو متصدرًا التريند

وخلال الأيام القليلة الماضية تصدرت حلقات حكاية "ألفريدو" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية، بعد عرض الـ 5 حلقات الأولى من العمل على مدار الأسبوع الماضي، يليه مسلسل "بالطو" الذي عرض في فبراير الماضي على المنصة ويعرض حاليا على شاشة قناة "دي إم سي".

قصة مسلسل ألفريدو

يذكر أن مسلسل الفريدو من المسلسلات الإجتماعية التي تصلح للمشاهدة العائلية ويناقش قضية أسرية ولعل أبرز لمحاته معاناة الأسرة مع مريض الألزهايمر وما يعانيه أهله في التعامل معه من صعوبة التذكر والصراعات النفسية.

فريق عمل مسلسل ألفريدو

والمسلسل القصير مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض حلقات مسلسل الفريدو على قناة ON

يعرض مسلسل الفريدو، على قناة ON الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض العمل على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث حكاية ألفريدو

تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين) والتي تعاني مع أسرتها وتحارب لأجل الحفاظ على ممتلكاتها، وقراره بترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها ويرعيها ويوجه أزمات كبيرة في محاولته لتقليل معاناته.