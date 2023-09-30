السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama

قناة ON drama
قناة ON drama

مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama 2023

تعرض قناة أون دراما 2023 عدد من المسلسلات الى تنال على نسب مشاهدة عالية بعضها حصرى والبعض الآخر مسلسلات قديمة تجذب ملايين المشاهدين، ومن هذه المسلسلات التى تعرض خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 بداية من غد التالى:

تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

مواعيد عرض مسلسل الفريدو

يعرض مسلسل الفريدو، على قناة ON الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء.

مواعيد عرض لن اعيش فى جلباب أبى 

يعرض مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى فى الساعة الـ 4 عصر وموعد الإعادة فى الساعة الـ 8 صباحا والـ 12 صباحا 

 

اقرأ ايضا

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ألفريدو لإلهام شاهين وأحمد فهمي

يعرض في 4 أكتوبر.. تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل "على باب العمارة"

 

مواعيد عرض مسلسل السرايا

يعرض مسلسل السرايا على قناة أون دراما فى الساعة الـ 6 مساءًا والإعادة فى الساعة الـ 10 صباحا والـ 12 صباحا 

مواعيد عرض مسلسل الليل وآخره

يعرض مسلسل الليل وآخره فى الساعة 7 مساء ويتم الإعادة فى الساعة الـ 11 صباحا والـ 3 صباحا من السبت إلى الأربعاء 

مواعيد عرض مسلسل كريمة كريمة

يعرض مسلسل "كريمة كريمة " يومى الخميس والجمعة فى الساعة الـ 7 مساء والإعادة الساعة الـ 2 صباحا والساعة الـ 12 صباحا 

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات 

يعرض مسلسل حكايات بنات "جزء ثانى يوميا فى الساعة الـ 8 مساء والإعادة الساعة الـ 1 والساعة الـ 5 صباحا 

مواعيد عرض مسلسل أرض جو

يعرض مسلسل "أرض جو" من السبت إلى الأربعاء فى الساعة الـ 10 مساءا والإعادة 2 صباحا والساعة الـ 6 صباحا 

مواعيد عرض مسلسل ونيس جزء رابع

يعرض مسلسل ونيس جزء رابع يومى الخميس والجمعة فى الساعة الـ 10 صباحا والإعادة الساعة 2 ظهرا وال6 صباحا 

موا عيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر موا عيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama 2023 مسلسل الفريدو مسلسل السرايا مسلسل الليل وأخره

مواد متعلقة

تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللى عليك"

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة