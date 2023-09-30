مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

مواعيد عرض مسلسلات شهر أكتوبر على قناة ON drama 2023

تعرض قناة أون دراما 2023 عدد من المسلسلات الى تنال على نسب مشاهدة عالية بعضها حصرى والبعض الآخر مسلسلات قديمة تجذب ملايين المشاهدين، ومن هذه المسلسلات التى تعرض خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 بداية من غد التالى:

مواعيد عرض مسلسل الفريدو

يعرض مسلسل الفريدو، على قناة ON الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء.

مواعيد عرض لن اعيش فى جلباب أبى

يعرض مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى فى الساعة الـ 4 عصر وموعد الإعادة فى الساعة الـ 8 صباحا والـ 12 صباحا

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مواعيد عرض مسلسل السرايا

يعرض مسلسل السرايا على قناة أون دراما فى الساعة الـ 6 مساءًا والإعادة فى الساعة الـ 10 صباحا والـ 12 صباحا

مواعيد عرض مسلسل الليل وآخره

يعرض مسلسل الليل وآخره فى الساعة 7 مساء ويتم الإعادة فى الساعة الـ 11 صباحا والـ 3 صباحا من السبت إلى الأربعاء

مواعيد عرض مسلسل كريمة كريمة

يعرض مسلسل "كريمة كريمة " يومى الخميس والجمعة فى الساعة الـ 7 مساء والإعادة الساعة الـ 2 صباحا والساعة الـ 12 صباحا

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات

يعرض مسلسل حكايات بنات "جزء ثانى يوميا فى الساعة الـ 8 مساء والإعادة الساعة الـ 1 والساعة الـ 5 صباحا

مواعيد عرض مسلسل أرض جو

يعرض مسلسل "أرض جو" من السبت إلى الأربعاء فى الساعة الـ 10 مساءا والإعادة 2 صباحا والساعة الـ 6 صباحا

مواعيد عرض مسلسل ونيس جزء رابع

يعرض مسلسل ونيس جزء رابع يومى الخميس والجمعة فى الساعة الـ 10 صباحا والإعادة الساعة 2 ظهرا وال6 صباحا