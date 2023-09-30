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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد عرض المسلسلات على قناة dmc دراما في شهر أكتوبر 2023

قناة dmc
قناة dmc

مواعيد المسلسلات على قناة dmc دراما في شهر أكتوبر 2023 من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مواعيد المسلسلات على قناة dmc دراما في شهر أكتوبر 2023

 

تعرض قناة دى إم سى دراما مجموعة من المسلسلات الحديثة والقديمة، بالإضافة لتميزها بعرض مسلسلات جديدة تعرض لأول مرة وحصرية:

 

تردد قناة dmc دراما 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

 

موعد عرض مسلسلات dmc دراما في شهر أكتوبر 2023

مواعيد عرض مسلسل رأفت الهجان  

يعرض مسلسل رأفت الهجان فى 6 مساءاً و7 صباحاً    

 

مواعيد عرض مسلسل ايجار قديم

يعرض فى7 مساءاً و1 صباحاً و11 صباحاً من السبت للأربعاء

 

مواعيد عرض مسلسل بالطو

يعرض فى 8 مساءاً 2 و صباحاً و1 ظهراً من السبت للأربعاء   

 

مواعيد عرض مسلسل عم حمزة

يعرض الساعة 6 مساءاً و2 صباحاً و6 صباحاً و1 ظهراً يومياً   

 

مواعيد عرض مسلسل طريقي

7 مساءاً  و3 صباحاً و7 صباحاً و12 ظهراً    

 

مواعيد عرض مسلسل نقل عام       

8 مساءا   و1 صباحاً و5 صباحاً و11 صباحاًيومياً   

 

مواعيد عرض مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

فى     9 مساءاً       و4 صباحاً    و10 صباحاً   و2 ظهراً      

 

مواعيد عرض مسلسل يوميات ونيس ج1   ف  12:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل  في يوم وليلة  فى   01:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل  الراية البيضا  02:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل مبروك جالك قلق      03:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل  حرب أهلية    04:00 صباحًا

مواعيد عرض في يوم وليلة  05:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل الراية البيضا فى 06:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد    فى  08:00 صباحًا

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام  09:00 صباحًا

  حرب أهلية  فى  10:00 صباحًا

  في يوم وليلة  فى  11:00 صباحًا

  مبروك جالك قلق  فى  02:00 مساءً

  حرب أهلية  فى 03:00 مساءً

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  جزيرة غمام  فى   04:00 مساءً

  وبينا ميعاد   فى   05:00 مساءً

 الراية البيضا  فى   06:00 مساءً

  مبروك جالك قلق"إعادة"    فى   07:00 مساءً

  في يوم وليلة  "غعادة" 08:00 مساءً

 حرب أهلية   "إعادة"  09:00 مساءً

  جزيرة غمام  "إعادة" 10:00 مساءً

 وبينا ميعاد   فى  11:00 مساءً

 

تردد قناة dmc دراما على النايل سات 

القمر الصناعى هو النايل سات 

التردد 11449

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد المسلسلات على قناة dmc مسلسل رأفت الهجان مسلسل إيجار قديم مسلسل بالطو مسلسل طريقي

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مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على شاشة قناة dmc وdmc drama

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