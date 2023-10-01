الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللحظات الأخيرة تنقذ الحكومة الأمريكية من الإغلاق.. "القاهرة الإخبارية" تكشف الكواليس

الحكومة الأمريكية
الحكومة الأمريكية

كشف ديفيد باين الخبير الاقتصادي، السر في إعلان الرئيس الأمريكي قراره بشأن تجنب الإغلاق الحكومي، في اللحظات الأخيرة، قائلا: "اللحظات الأخيرة هي الحاسمة للسياسيين لاتخاذ كافة القرارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الرئيس بايدن لا يؤيد الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أن كيفين ماكارثي تفاوض مع الديمقراطيين، للحصول على الدعم وتجنب الإغلاق الحكومي ولكن المشكلة أن حزبه لا يوافق على ذلك.

ماهي أسس تحديد مدة السماح قبل الإغلاق؟

وحول أسس تحديد المدة التي سمح لها بايدن للحكومات بالعمل، أوضح أن تحديد المدة الزمنية يأتي وفق السياسيين الذي يعملون في ذلك المجال، ولا يوجد طرف أو سبب لتحديد المدة، ولكن الإشكالية الأساسية هي إتاحة المزيد من الوقت دون إغلاق حكومي.

وواصل: "ربما حين نصل إلى 17 نوفمبر نصل إلى نفس السيناريو، ولكن مايشجع هنا أن كيفين ماكارثى يظهر أن لديه الإرادة للوصول إلى حل بمساعدة الديمقراطيين لتجنب أي إغلاق حكومي".

أمريكا إغلاق الحكومة الأمريكية كيفن ماكارثي الديمقراطيين الاقتصاد الأمريكي

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