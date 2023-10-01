الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب أغنية "مخصماك".. تعليم بورسعيد تُحيل مسئولى مدرسة للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بمحافظة بورسعيد، فيديو يظهر خلاله عدد من الطلاب يتفاعلون مع أغنية “مخصماك”، وذلك خلال فعاليات أول يوم دراسي.

وكيل تعليم بورسعيد تُحيل مسئولي مدرسة للتحقيق بسبب أغنية مخصماك

وكشف مصدر بتعليم بورسعيد أن الخطأ جاء من مُشغل الدي جي الذي تم التعاقد معه من أجل  إحياء فعاليات أول يوم دراسي، وبالرغم من الاتفاق معه علي الأغاني الوطنية، إلا أنه قام بتشغيل هذه الأغنية.

وفور تداول الفيديو تبين للدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الواقعة كانت بمدرسة تنيس الابتدائية، وعلمت كذلك أن هناك خطأ وقع من مشغل الدي جي، إلا أنها أحالت المسئولين بالمدرسة للتحقيق لعدم رفضهم للمشهد والتدخل حتى يتوقف سريعًا.

تصرف فردي

وأكد المصدر أن القرار الصادر بشأن الواقعة حمل إدارة المدرسة المسئولية، أما عن تصرف الطلاب والمتواجدين فهو تصرف فردي، يحاسب عنه كذلك الإدارة، وعلق: “الدي جي فجأة شغل مخصماك والولاد تفاعلوا والإدارة سابت المشهد ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.

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