الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب بورسعيد يتوافدون على مدارسهم صباح اليوم (صور)

طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد

شهدت مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إقبال الآلاف من الطلاب على مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد وذلك بصحبة أولياء أمورهم.

وحرص الأهالي على توصيل أبنائهم إلى المدرسة في اليوم الأول، حيث تم تحديد يوم الذهاب لطلاب رياض الأطفال المستويين الأول والثاني، وطلاب الصفوف الأولية في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسيتم ذهاب طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي، وطلاب الصفين الثاني الإعدادي والثانوي في اليوم التالي الموافق الإثنين، وسيتم ذهاب طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وطلاب الصفين الثالث الإعدادي والثانوي في يوم الثلاثاء المقبل.

استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 

وكان أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.

طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد
إستعدادت بداية العام الدراسي الجديد محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طلاب تحقيق عام دراسي جديد

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