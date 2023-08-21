الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد حفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس إدارة شرق التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم صباح اليوم فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس إدارة شرق التعليمية على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن الإعدادية بنات "التحرير سابقا".

وأشارت وكيل أول الوزارة في  كلمتها للحضور، إلى أن الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية وتسهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب ويتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر 2030.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والغنائية المتميزة قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس الإدارة بالإضافة لفقرة العزف الفردي على آلة الكمان الموسيقية وأداء بعض الفقرات بلغة الإشارة وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.

جاء ذلك بحضور أحمد والى وكيل المديرية والدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية ووكيلتها الأستاذة فاطمة هجرس، والأستاذة نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية والأستاذ سامي الرشيدي رئيس مجلس أمناء إدارة شرق وجمع كريم من قيادات التعليم ومديري المدارس وأولياء الأمور.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
تعليم بورسعيد الحضور الإعدادية بنات حفل ختام الأنشطة حسان المتميزة

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