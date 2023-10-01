خبير اقتصادي يكشف أسباب عجز الموازنة الأمريكية الحالية: الموقف ضاغط على الأسر

كشف الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي، أسباب عجز الموازنة الأمريكية الحالية، مؤكدا أن جائحة كورونا هي أهم وأكبر تلك الأسباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الحكومات كلها كانت في ذلك الوقت في حيرة أمام الخيارات المتاحة الحفاظ على صحة مواطنيها أو مجابهة الوباء من خلال زيادة إنفاقها على النواحي الصحية".

هناك معدلات عجر غير مسبوقة منذ 40 عام في أمريكا

وأضاف: "زيادة الأنفاق كان أيضا يذهب للتعويضات للمتضررين سواء على مستوى الصناعات التي توقفت أو تهددت، أو على مستوى برامج الحماية الاجتماعية".

وتابع: "كل ذلك إلى أفضى إلى زيادة إنفاق، والذي يأتي عن طريق التمويل بطباعة النقود، تكون نتائجه التضخم، علاوة على الاستمرار وطول أمد الجائحة الذي استدعى من البنك المركزي الأمريكي وهو أكبر البنوك المركزية، زيادة سياسات التيسير والطباعة".

وواصل: "الأمر أدى إلى زيادة نسبة العجز بمعدلات غير مسبوقة، لأول مرة منذ 40 عام، في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي الأمريكي اضطر لمواجهة ذلك التضخم إلى زيادة نسبة أسعار الفائدة، زيادة معدلات ذلك الرفع بهدف كبح جماح التضخم وعودة الأمور إلى ماقبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن المشهد يمثل ضغط كبير على الأسرة الأمريكية والأسر في جميع دول العالم.