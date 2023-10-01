حكاية وطن.. الداخلية خاطبت جميع أعضاء هيئة الشرطة للالتزام بمباديء حقوق الإنسان

حكاية وطن كتاب من ذهب كشف عن حجم التطورات التي شهدتها وزارة الداخلية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، وكيف أصبحت حقوق المواطن المصري وكرامته مصانة والمساس بها أمر غير مقبول على الإطلاق.

وكشف كتاب حكاية وطن أن أكاديمية الشرطة قد حرصت على عقد لقاءات ثقافية بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصون.

وأوضح كتابة حكاية وطن أن أكاديمية الشرطة قد حرصت على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها.

وتابع حكاية وطن: أن أكاديمية الشرطة تتلخص في ذات الصدد على دعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان حيث تتم دعوة ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الخارجية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية حول ما يتعلق بحقوق الإنسان.