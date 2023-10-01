محافظة الأقصر تعلن عن المشروعات الفائزة بمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استضافت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 بمحافظات (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفي كلمته أكد محافظ الأقصر، أن استمرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتدشين النسخة الثانية منها هذا العام يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة الى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أنه تقدم للمشاركة في المبادرة هذا العام داخل المحافظة عدد 114 مشروعا بزيادة 22 مشروعًا عن العام الماضي مقسمين إلى 6 فئات، وتم اختيار أفضل 11 مشروعًا طبقًا لمعايير التقييم التي أقرتها لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات، لافتا الى ان مشروع بنك المخلفات المصري فئة المشروعات الكبيرة عن محافظة الأقصر قد فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج في كلمته، أن هناك تطورًا كبيرًا في عدد ومستوى المشروعات التي تقدمت للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمحافظة سوهاج مما يشير إلى التفاعل المجتمعي مع المبادرة وتطورها كل عام، مشيرًا إلى أنه تقدم للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة عدد 115 مشروعًا، وبلغت المشروعات الفائزة 13 مشروعًا.

وأكد محافظ قنا خلال كلمته، أن النجاح الذي حققته المبادرة في الدورة الأولى كان له أثرًا كبيرًا في تطور النسخة الثانية وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديدة، مشيرا إلى أنه تقدم للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة عدد 109 مشروعًا، وبلغت المشروعات الفائزة 15 مشروعًا، لافتًا إلى أن مصر اتخذت في وقت مبكر خطوات جادة نحو التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ، إيمانًا منها بحق الأجيال القادمة في مستقبل أفضل.

وأوضح محافظ أسوان في كلمته، أن المبادرة تأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية واستكمالًا لسلسلة من الإنجازات التي تتحقق كل يوم على أرض مصر برؤية وإرادة صلبة، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بعدد 55 مشروعًا مكتملاً ومستوفيًا لمتطلبات التقديم داخل المحافظة، وبلغت المشروعات الفائزة 16 مشروعًا.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظات الأربع بإجمالي 55 مشروعًا، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الأقصر هدى المغربي، ومحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، وأصحاب المشروعات الفائزة ومقرري وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الأربع.

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات

المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات