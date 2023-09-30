المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعلن المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء محافظات الجمهورية في الإعلان عن نتائج مرحلة تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية، وذلك بعد انتهاء فترة التقييم، والتي تمت خلال سبتمبر الحالي، وأسفرت عن اختيار المشروعات المؤهلة، بواقع مشروع لكل فئة بإجمالي عدد 6 مشروعات لكل محافظة.



وثمنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة والتعاون المثمر من جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة من المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على تعاونهم وجهودهم منذ إطلاق الدورة الثانية من المبادرة حتى الإعلان عن الفائزين، مشيرة إلى أن هذا التعاون هو ما يميز تلك المبادرة الوطنية التي تتم بتضافر جهود كل الجهات المعنية.



تنوع المشروعات المشاركة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنوع المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة، وما تقدمه تلك المشروعات من حلول تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية.

من جهته؛ أوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، أن المرحلة الحالية هي مرحلة حصاد الجهود التي قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات؛ بداية من مرحلة نشر الوعي بالتغييرات المناخية، والتي تضمنت مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تم تنفيذها بالمحافظات، لشرح كيفية تقديم مشروعات خضراء ذكية تقدم حلولًا لمشكلات تغير المناخ، وانتهاء بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير، بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، مشيرًا إلى أنه بعد هذه المرحلة يتم عرض هذه المشروعات على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، ليتم اختيار أفضل 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المقرر عقده بالإمارات cop28 في نوفمبر المقبل.



يشار إلى أنه تم منذ أيام الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط، وذلك في مؤتمر تم عقده بمحافظة الشرقية بحضور السادة المحافظين، حيث تم تكريم المشروعات الفائزة، والتي تمثل المحافظات الثلاث وتغطي مجالات متنوعة، منها الزراعة المستدامة، الري، إدارة المخلفات، الطاقة، المدن الذكية المستدامة، النقل المستدام، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023، والمشروعات الفائزة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الإثنين الموافق 2 أكتوبر، وفي شمال وجنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بباقي المحافظات تباعًا.