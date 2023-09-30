السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعلن المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء محافظات الجمهورية في الإعلان عن نتائج مرحلة تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية، وذلك بعد انتهاء فترة التقييم، والتي تمت خلال سبتمبر الحالي، وأسفرت عن اختيار المشروعات المؤهلة، بواقع مشروع لكل فئة بإجمالي عدد 6 مشروعات لكل محافظة.
 

وثمنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة والتعاون المثمر من جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة من المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على تعاونهم وجهودهم منذ إطلاق الدورة الثانية من المبادرة حتى الإعلان عن الفائزين، مشيرة إلى أن هذا التعاون هو ما يميز تلك المبادرة الوطنية التي تتم بتضافر جهود كل الجهات المعنية.

txt

"التخطيط" تستعرض الأطر الحاكمة لبناء الإنسان المصرى بخطة 2023/ 2024


تنوع المشروعات المشاركة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنوع المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة، وما تقدمه تلك المشروعات من حلول تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية.
من جهته؛ أوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، أن المرحلة الحالية هي مرحلة حصاد الجهود التي قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات؛ بداية من مرحلة نشر الوعي بالتغييرات المناخية، والتي تضمنت مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تم تنفيذها بالمحافظات، لشرح كيفية تقديم مشروعات خضراء ذكية تقدم حلولًا لمشكلات تغير المناخ، وانتهاء بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير، بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، مشيرًا إلى أنه بعد هذه المرحلة يتم عرض هذه المشروعات على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، ليتم اختيار أفضل 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المقرر عقده بالإمارات cop28 في نوفمبر المقبل.

معهد التخطيط يختتم ورشة عمل "الذكاء الاصطناعى وفجوات البيانات فى الصحة العالمية"


يشار إلى أنه تم منذ أيام الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط، وذلك في مؤتمر تم عقده بمحافظة الشرقية بحضور السادة المحافظين، حيث تم تكريم المشروعات الفائزة، والتي تمثل المحافظات الثلاث وتغطي مجالات متنوعة، منها الزراعة المستدامة، الري، إدارة المخلفات، الطاقة، المدن الذكية المستدامة، النقل المستدام، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023، والمشروعات الفائزة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الإثنين الموافق 2 أكتوبر، وفي شمال وجنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بباقي المحافظات تباعًا.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

عمل لا ينقطع.. كيف أصبحت مصر «جمهورية جديدة» فى 9 سنوات؟

"القومي للحوكمة" يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد دولتي ناميبيا وسيراليون

"التخطيط" تستعرض الأطر الحاكمة لبناء الإنسان المصرى بخطة 2023/ 2024

التنظيم والإدارة: استمرار امتحانات لتقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد 5 أكتوبر

تنسيقية المشروعات الخضراء الذكية تتابع مستجدات تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية

معهد التخطيط يختتم ورشة عمل "الذكاء الاصطناعى وفجوات البيانات فى الصحة العالمية"

تصعيد صف جديد من القيادات فى 31 جهة حكومية.. وبرامج تدريب للمرشحين للمناصب

" مصر التميز الحكومي" تتابع عملية التحكيم للجوائز الداخلية بجامعة المنصورة

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة