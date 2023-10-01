حملة لمفتشي لإدارة تموين كفر الزيات لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات

شن مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز كفر الزيات، بحملة مكبرة شملت محلات البقالة المخابز وكافة الأنشطة التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات الموجودة في الأسواق، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر بإجمالي عدد 15 محضرًا، تم تصنيفها على النحو التالي:

عدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المتنوعة لمحلات البقالة، وهذا يعتبر انتهاكًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

عدد 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وهذا يعد انتهاكًا للمعايير الصحية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

محضر واحد لبيع بأزيد من السعر الرسمي، وهذا يعرض التجار للمسائلة القانونية نظرًا لارتفاع الأسعار التي تضر المواطنين.

تم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها. ويعكس ذلك التزام السلطات المعنية بمكافحة التجاوزات والحد من انتهاكات قوانين الرقابة التموينية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات المختصة بزيارة المخابز البلدية في منطقة الإدارة، حيث تم تفتيش بعض أصحاب المخابز وتحرير 8 محاضر إثبات حالة نقص وزن. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الرقابة للتأكد من جودة المنتجات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقامت الجهات المختصة أيضًا بزيارة مخابز المركز التي تنتج خبزًا مدعمًا، للتحقق من مطابقة الأوزان والمواصفات القياسية والقانونية، تهدف هذه الزيارات إلى ضمان تقديم خدمة ممتازة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم كمستهلكين. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المختصة للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.

تعكس هذه الحملة الجهود الجادة والتزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على استقرار الأسعار، كما تعكس أيضًا الاهتمام الكبير بضمان جودة المنتجات الموجودة في الأسواق وتوفير بيئة تجارية عادلة وصحية للمستهلكين.