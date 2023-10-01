الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لمفتشي لإدارة تموين كفر الزيات لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات

السلع
السلع

شن مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز كفر الزيات، بحملة مكبرة شملت محلات البقالة المخابز وكافة الأنشطة التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات الموجودة في الأسواق، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر بإجمالي عدد 15 محضرًا، تم تصنيفها على النحو التالي:

عدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المتنوعة لمحلات البقالة، وهذا يعتبر انتهاكًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

عدد 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وهذا يعد انتهاكًا للمعايير الصحية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

محضر واحد لبيع بأزيد من السعر الرسمي، وهذا يعرض التجار للمسائلة القانونية نظرًا لارتفاع الأسعار التي تضر المواطنين.

تم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها. ويعكس ذلك التزام السلطات المعنية بمكافحة التجاوزات والحد من انتهاكات قوانين الرقابة التموينية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات المختصة بزيارة المخابز البلدية في منطقة الإدارة، حيث تم تفتيش بعض أصحاب المخابز وتحرير 8 محاضر إثبات حالة نقص وزن. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الرقابة للتأكد من جودة المنتجات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقامت الجهات المختصة أيضًا بزيارة مخابز المركز التي تنتج خبزًا مدعمًا، للتحقق من مطابقة الأوزان والمواصفات القياسية والقانونية، تهدف هذه الزيارات إلى ضمان تقديم خدمة ممتازة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم كمستهلكين. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المختصة للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.

تعكس هذه الحملة الجهود الجادة والتزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على استقرار الأسعار، كما تعكس أيضًا الاهتمام الكبير بضمان جودة المنتجات الموجودة في الأسواق وتوفير بيئة تجارية عادلة وصحية للمستهلكين.

حملة لمفتشي لإدارة تموين كفر الزيات لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات مركز كفر الزيات عدم إعلان عن الأسعار المتنوعة لمحلات البقالة عدم حمل شهادة صحية انتهاك ا للمعايير الصحية المطلوبة النيابة العامة زيارة مخابز المركز وكيل وزاره التموين بالغربيه

مواد متعلقة

محافظ الغربية يقود حملة لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية بطنطا

تعليم الغربية يشيد بمركز الإرشاد والدعم النفسى بالمديرية

رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج أول دفعة من كلية الحاسبات والمعلومات

مواطنة بالغربية: الرئيس السيسي كافح الإرهاب ونعيش في آمان بفضله (فيديو)

حملة رقابية تكشف عن مخالفات فى إدارة تموين بندر طنطا

دعم 84 حالة ضمن الأولى بالرعاية في قافلة طبية بالغربية

نواب الغربية: مسيرة طنطا تبرز رغبة الشعب فى ترشح الرئيس السيسى

غرس 315 شجرة مثمرة فى طنطا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس