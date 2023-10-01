محافظ الغربية يناقش معوقات محور النعناعية بكفر الزيات ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة معوقات ونسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس أحمد جمال استشاري المحافظة للرصف، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، العميد حسام سلام رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس مفرح خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

المحافظ يناقش نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروع

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروع وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات

وتقوم المحافظة بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

سرعة نهو الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها

ووجه محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة في الموعد.