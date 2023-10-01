رفع 320 طن تراكمات قمامة وأتربة في حملات نظافة بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بالمحليات بمحافظة أسوان، تحت إشراف اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد وبالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم سلسلة الحملات المكبرة والممتدة على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية لاستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية وتلافي كل الملاحظات التي يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة، جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

تكثيف المرور الميداني

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي؛ لمتابعة تنفيذ أعمال الكنس والرش والدهانات وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وأيضًا أعمال تمهيد الطرق وإصلاح الكسورات والمشكلات بخطوط وشبكات المرافق العامة، وغيرها من أعمال التطوير والتجميل اللازمة لإبراز الوجه الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية مع ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

من جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن حملات النظافة استهدفت أمس مناطق المحمودية والتعاونيات وأرض المعارض وكسر الحجر بوسط مدينة أسوان، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الكنس وتفريغ الحاويات، بجانب رفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وفى محيط المدارس وبين الكتل السكنية بإجمالي 320 طنًا.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن الحملة كانت بمتابعة سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة محمد حسين، نائب رئيس المدينة، وعلاء آدم، رئيس حي جنوب، بالإضافة إلى نواب رئيس الحي والعاملين بالوحدة المحلية بواقع 45 فردًا مدعمين بعدد 13 من المعدات الثقيلة والخفيفة وسيارات النقل اللازمة.

حملات مكبرة

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني، شنت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات، وأيضًا المرور والتفتيش على رخص المحلات وعربات الحنطور بنطاق حي غرب في شوارع أبطال التحرير ومنطقة أطلس وميدان المحطة وكورنيش النيل.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 320 حالة إشغال، مع تحرير 34 محضر إشغال، و4 محاضر لحماية المستهلك، مع التحفظ على 13 شلتة خاصة بعربات الحنطور، وتحرير 6 محاضر بيئة.