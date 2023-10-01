جامعة القناة: انتظام 45 ألف طالب في أول أيام العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام الدراسة بالجامعة منذ الساعات الأولى لليوم الأحد، حيث استقبلت الجامعة هذا العام 13324 طالبًا وطالبة مستجد بكليات ومعاهد الجامعة.

وحرص الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على تقديم التهنئة لمنتسبي الجامعة من الطلاب القدامى والجدد، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين ببدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم عاما موفقا، لافتًا إلى جاهزية الجامعة والكليات للعام الأكاديمي الجديد.

صيانة المباني والمنشآت

وتم الانتهاء من كل أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، وإعلان الجداول، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات، وفقًا للخريطة الزمنية، والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار "مندور" إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية للطلاب، بحضور الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا تواجد عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

استقبال 13324 طالبًا

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم، أن الجامعة استقبلت هذا العام 13324 طالبًا وطالبة، وأن الجامعة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال هذا العدد الكبير.

كما كشف "عبدالنعيم" عن أعداد الطلاب الجدد بالكليات والتي جاءت كالتالي: آداب انتساب 679 طالبًا وطالبة، آداب انتظام 1481 طالبًا وطالبة، الألسن 826 طالبًا وطالبة، تجارة انتظام 1121 طالبًا وطالبة، تجارة انتساب 431 طالبًا وطالبة، تربية ابتدائي 350 طالبًا وطالبة، تربية عام 471 طالبًا وطالبة، تربية موسيقية 20 طالبًا وطالبة، تربية طفولة 249 طالبًا وطالبة، تربية فنية 111 طالبًأ وطالبة، تربية رياضة 66، تربية رياضية 335 طالبًا وطالبة، زراعة 757 طالبًا وطالبة، زراعة رياضة 134 طالبًا وطالبة، علوم 335 طالبًا وطالبة، علوم رياضية 202 طالب وطالبة، تمريض 852 طالبًا وطالبة، حاسبات ومعلومات 573 طالبًأ وطالبة، سياحة وفنادق 489 طالبًا وطالبة، صيدلة 124 طالبًا وطالبة، طب الأسنان 87 طالبًا وطالبة، طب بشري 333 طالبًأ وطالبة، طب بيطري 716 طالبًا وطالبة، معهد فني تمريض 1843 طالبًا وطالبة، هندسة 349 طالبًا وطالبة، الكلية المصرية الصينية 229 طالبًا وطالبة، العلاج الطبيعي 161 طالبًا وطالبة.