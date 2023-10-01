الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل يدعو الرئيس السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية

السيسي
السيسي

دعا حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن ترشح سيادته ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها واستكمال سجل الإنجازات الضخمة التى عشنا دقائقها وتفاصيلها.. وشاهدناها أمس فى مؤتمر حكاية مصر.

وأوضح بيان حزب الجيل الديمقراطى أنه بالرغم من معايشتنا وجماهير شعبنا لتلك الإنجازات على الأرض المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، إلا أن عرض فيلم حكاية وطن الذى شاهدناه أمس أعاد إلى ذاكرتنا وذاكرة الوطن هذا السجل العظيم من الإنجازات فى المجالات المختلفة والتى جعلتنا مبهورين لبلدنا وبالقائد صاحب تلك الرؤية وملحمة الإنجازات لذلك كله نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان ترشحه.

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وأشار بيان حزب الجيل: استشعارا لخطورة المرحلة التى يعيشها الوطن الغالى والتحديات الضخمة التى تواجهها الدولة المصرية فإن حزب الجيل بلجانه المركزية ولجانه القاعدية فى المحافظات وفى المراكز والأقسام والقرى سيكون فى طليعة الأحزاب المصرية التى تشارك فى الحملة الانتخابية بمراحلها المختلفة وسنقيم المؤتمرات الداعية لانتخاب الرئيس السيسى والداعمة له.

 قرر النزول غدا فى طول البلاد وعرضها محتشدا فى كل ميادين مصر

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أنه قرر النزول غدا فى طول البلاد وعرضها محتشدا فى كل ميادين مصر المحروسة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه مطلب لشعبنا العظيم الذى يعى كل المخططات التى يواجهها الوطن ومصر على الانتصار عليها.

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