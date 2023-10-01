الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العربى الناصرى: مؤتمر "حكاية وطن" رصد إنجازات الدولة بالأرقام بقيادة الرئيس السيسى

الدكتور محمد أبوالعلا
الدكتور محمد أبوالعلا

أصدر حزب العربي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، بيانًا اليوم، ثمن خلاله مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر رصد أمام المواطن المصري إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحصائيات رسمية وأرقام دقيقة.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن مؤتمر حكاية وطن كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر رصد قصة النجاح المصرية من النسيج المصري والثقة والصبر.

txt

قيادات «العربى الناصرى»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة

txt

رئيس «العربى الناصرى»: ندعم ترشح الرئيس بعد أن حقق أمن المواطن وأنقذ الدولة من الفوضى

 

توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية

وأشار "أبوالعلا" إلى أن مؤتمر حكاية وطن رصد توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وكل هذا يتوافق مع رؤية الحزب العربي الناصري.

وانطلقت أمس بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

 

جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

وفيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة فتشهد حضور د خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسئولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

حزب العربي الناصري الدكتور محمد أبو العلا حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري

مواد متعلقة

تعرف على رسالة "سفراء ضد الفساد" من الإسكندرية

الانتخابات الرئاسية.. "مواطن لدعم مصر" تعلن تشكيل هيئتها العليا

لرسم البسمة على وجوه الأطفال.. "التضامن" تطلق "قوافل السعادة" بشمال سيناء

كمل مسيرتك.. "حماة الوطن" بالقاهرة تواصل تحرير استمارات دعم الرئيس السيسي

أمين الشئون الاقتصادية بحماة الوطن: ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإرساء دعائم الاقتصاد

استجابة لدعوة الرئيس السيسى.. الشباب المصرى يطلق حوارًا مجتمعيًا حول قضايا التعليم

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. "الإصلاح والنهضة" يطلق حملة "مصر تختار الرئيس"

أمين حماة الوطن ببنى سويف: المصريون يطالبون السيسى باستكمال مسيرة التنمية

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية