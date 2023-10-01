العربى الناصرى: مؤتمر "حكاية وطن" رصد إنجازات الدولة بالأرقام بقيادة الرئيس السيسى

أصدر حزب العربي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، بيانًا اليوم، ثمن خلاله مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر رصد أمام المواطن المصري إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحصائيات رسمية وأرقام دقيقة.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن مؤتمر حكاية وطن كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر رصد قصة النجاح المصرية من النسيج المصري والثقة والصبر.

توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية

وأشار "أبوالعلا" إلى أن مؤتمر حكاية وطن رصد توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وكل هذا يتوافق مع رؤية الحزب العربي الناصري.

وانطلقت أمس بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

وفيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة فتشهد حضور د خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسئولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.