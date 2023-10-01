وزير الإسكان: أثر اقتصادى هائل للقضاء على المناطق العشوائية

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن القضاء على المناطق العشوائية له أثر اقتصادي هائل، موضحًا أن الوزارة تعاقدت مع مجموعة هيلتون العالمية لإنشاء فندق 5 نجوم يضم 200 غرفة في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، وهذا يؤكد أن مشروعات التنمية العمرانية ليس لها تأثيرات اجتماعية فقط.

وأضاف الجزار خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تم التعاقد مع فندق آخر 5 نجوم يضم 260 غرفة في منطقة مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن مشروعات التنمية العمرانية هي مشروعات اقتصادية في المقام الأول.

وتابع: زيادة نسبة التحضر أدت إلى تنوع سياسات إتاحة الأراضي، والتي وصلت إلى 5122 طلبًا بمساحة 8000 فدان خلال عام 2023، مقارنة بعام 2014 الذي شهد 500 طلب بمساحة 500 فدان.

ونوه وزير الإسكان، بأن الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية تحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، بالإضافة إلى عجز متراكم من السنوات السابقة بلغ 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة.