الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات

قطار
قطار

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديد عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات "الثالثة المكيفة- الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر"  بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية. تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة وانطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتمنح الهيئة تخفيضًا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية: 

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خطوات الاشتراك الكامل طبقا للضوابط:

- يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم. 
- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات "الثالثة المكيفة- الثالثة ذات التهوية- تحيا مصر" وفى حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقًا للوائح وقوانين الهيئة.
 - تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 أشهر تصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 أشهر خلال فترة التدريب العملي.

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها "5" جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى "التهوية الديناميكية- تحيا مصر" دون تحصيل أى رسوم وبدون مقعد، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ "5" جنيهات بشباك التذاكر.
- يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ "10" جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتان يوميًا، وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكبا بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للوائح.
والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

السكة الحديد طلاب المدارس قطارات تحيا مصر مصر الجامعات

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