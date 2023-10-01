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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة".. تقديم 292 ألفا و397 خدمة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 292 ألفا و397 خدمة، من خلال حملة “100 يوم صحة” أمس السبت 30 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة “100 يوم صحة” تضمنت 8 آلاف و164 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و240 خدمة.

الكشف المبكر

وأضاف عبدالغفار أن حملة “100 صحة” قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ10 آلاف و197 مولودا، فيما قدمت 23 ألفًا و579 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

وأشار إلى أن الحملة قدمت 2143 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و823 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1330 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و386 مواطنا.

فحص الأورام السرطانية

وقال عبدالغفار إن حملة “100 يوم صحة” قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و73 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و55 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و447 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 63 ألفا، و407 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 51 ألفا و461 طفلا.

مجال الصحة النفسية

واستطرد أن حملة “100 يوم صحة” قدمت 3 آلاف و92 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

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وأضاف أن حملة “100 يوم صحة” قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 36 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة دعم صحة المرأة حديثي الولادة

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