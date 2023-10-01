كشف ملابسات ضبط متهم بسرقة حقيبة أموال فى أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الأحد، لكشف ملابسات ضبط المتهم بسرقة حقيبة بداخلها أموال فى أسيوط.

تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط من مدير إحدى شركات نقل الأموال، يفيد اكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى غير مُحدد مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على إحدى الحوائط.

وذلك عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى، واتهم قائد سيارة نقل الأموال، له معلومات جنائية- مقيم دائرة قسم أول أسيوط.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ومغافلة زملائه طاقم السيارة حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة واحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة.

ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة، وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة كما تم بإرشاده العثور على الحقيبة وتبين أنها مغلقة بقفل الشركة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.