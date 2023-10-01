الأحد 01 أكتوبر 2023
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مصر

تسكين 4800 حالة مرضية طارئة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات في أغسطس

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسكين 8 آلاف و405 حالات، في أسرة الرعايات المركزة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة القاهرة، كانت الأعلى في معدلات التسجيل لطلب الرعاية بنسبة بلغت 55 % من إجمالي البلاغات، لافتا إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لزيادة أعداد أسرة الرعاية في القاهرة.

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مؤشرات أسرة الرعاية

وأضاف «عبدالغفار» أنه يجري حصر المؤشرات الخاصة بعدد أسرة الرعايات، وعدد المرضى، وأيام الإقامة، للعمل على تطوير ودعم الرعايات، وتقديم أعلى جودة من الخدمات الطبية، لافتا إلى تفعيل كود خاص بالرعاية المركزة، ضمن قوائم الانتظار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

مجال الطوارئ والرعايات المركزة

وأكد «عبدالغفار» دعم وزير الصحة والسكان، لمنظومة الرعايات لتغطية كافة الخدمات في مجال الطوارئ والرعايات المركزة، والوصول إلى النسب العالمية في مدة الاستجابة، حيث وجه الوزير بتطوير وحدة رعاية عين شمس العام، وصدر المرج، القناطر، والحوامدية.

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ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى تطوير دور كامل بمستشفى عين شمس العام ليصبح وحدة للرعاية المركزة، مجهزة على أعلى مستوى بسعة استيعابية 47 سريرا رعاية مركزة، ليصل الإجمالي بالمستشفى إلى 64 سرير رعاية مركزة وجاري العمل لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 75 سريرا رعاية مركزة، مشيرا الي تطوير وتجهيز وحدة الرعاية الحديثة المطورة على اعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ونوه «الخطيب» إلى أنه يجري استحداث وحدة كاملة لرعايات  للأطفال من سن 28 يوما إلى 18 سنة بقوة استيعابية 20 طفلا بمستشفى عين شمس العام، لخدمة هذه الفئة العمرية.

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