الأحد 01 أكتوبر 2023
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عالم

دورة استثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمشاركة فلسطين

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الجامعة العربية، بمشاركة فلسطين

وترأس أعمال الدورة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية، أو ممثلين عنهم، وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة، ومثل دولة فلسطين المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة بندين، هما: السوق العربية المشتركة للكهرباء، وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يتوقع أن يُصدر المجلس قرارًا بالموافقة على اتفاقيتي السوق، ليتم عرضهما لاحقًا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس جامعة الدول العربية.

كما يتناول البند الثاني المقترح المقدم من موريتانيا للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية، الاجتماعية الخامسة حول مشروع تحول الطاقة وآفاق تطوير إنتاج الهيدروجين واستخدامه.

وقال أبو الغيط، إن اجتماع اليوم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، معربا عن تقديره للجهود المبذولة كافة من أجل هذا الهدف الكبير وهو إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ودعا الأمين العام، الدول الأعضاء كافة إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن، لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

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كلمة وزير الكهرباء

وفي وقت سابق، قال وزير محمد شاكر في كلمته أمام الاجتماع إنه من بيت العروبة يتم اليوم الاجتماع المعني بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، مثمنا في هذا الصدد دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى وجه الخصوص قطاع الطاقة، كما ثمن دور الأمين العام أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، كما أشاد بالدور الفعال لكل من قطاع الطاقة والبنك الدولي في إنجاز العمل من خلال الاتفاقيتين.

مشروع تكاملي

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذا الحدث المهم يهدف إلى إطلاق مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية، مضيفا أن اجتماع اليوم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء ذلك الحلم الذي بدأ العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة.

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