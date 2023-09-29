الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بطلب مصرى.. "الوطنى الفلسطينى" يرحب باعتماد تسمية فلسطين رسميًا بـ"الدولية للطاقة الذرية"

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مشروع القرار اعتماد تسمية دولة  فلسطين بصورة رسمية في الوكالة الدولية بأغلبية ساحقة.

وأكد الوطني الفلسطيني في بيان له اليوم، أن هذا التصويت الساحق إدانة واضحة للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ويعبر عن مدى صدق الرواية الفلسطينية وعدالة القضية. 

 وكشف زيف محاولات وأكاذيب الرواية التي يروج لها الاحتلال الفاشي، والتي كان آخرها استعراض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بإنكار اسم وخارطة فلسطين.

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وأوضح الوطني الفلسطيني أن هذا الاعتماد والتصويت خطوة مهمة من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف تتبعه مزيدا من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين.

وتوجه الوطني الفلسطيني بالشكر لجميع الدول التي دعمت وأيدت القرار، خاصا جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تقدمت بالطلب نيابة عن دولة فلسطين.

مصر تدعم تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يجدر الإشارة إلي أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت وبأغلبية ساحقة، أمس الخميس، على مشروع القرار الذي تقدمت به القاهرة، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

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وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.

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