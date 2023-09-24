الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار دانيال فى ليبيا لـ64

ليبيا
ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا بلغت حتى الآن 64.

وصرح السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في بيان صادر عن الوزارة، بأن الخارجية الفلسطينية تتابع وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا، للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها.

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وأشار الديك إلي أن الخارجية الفلسطينية أشرفت على تشكيل لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني، خاصة في مدينة درنة المنكوبة، مضيفًا أنه وفقا للمعطيات التي وصلت للخارجية الفلسطينية من قبل سفارة فلسطين في طرابلس، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدا، بالإضافة لما يزيد عن 10 مواطنين ما زالوا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسر في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.

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وأضاف الديك أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف بتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها، لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لإغاثتها.

كما تقدمت الخارجية الفلسطينية بأحر التعازي لأسر وذوي الشهداء، متمنية العثور على المفقودين أحياء، علما أن السلطات الليبية المختصة أعلنت المنطقة المنكوبة منطقة مغلقة، في ظل تضاؤل الفرص بالعثور على ناجين فيها.

الرئاسي الليبي: حجم الكارثة في درنة كبير للغاية وسط غياب إدارة موحدة للأزمة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المجلس الرئاسي الليبي، أن حجم الكارثة في درنة كبير جدًا في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة.

وكان استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، السيد عبدالله اللافي، صباح اليوم الأحد، القائم بأعمال جمهورية اليونان لدى ليبيا “أغابيوس كالوغنوميس”.

ورحب النائب، القائم بالأعمال، مقدماً التعازي للشعب اليوناني الصديق في وفاة عدد من أفراد فريق الإنقاذ اليوناني، الذين قضوا في حادث السير الأليم، أثناء توجههم إلى مدينة درنة للمساهمة في البحث عن المفقودين وأداء الواجب الإنساني.

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