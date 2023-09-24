الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: موقف مصر "مشرّف" فى التعامل مع أزمتى ليبيا والمغرب

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية جهود وقوف مصر بجانب الشعب الليبي والمغربي في الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين سواء كارثة الزلزال المغربي المدمر أو إعصار دانيال في ليبيا.

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم: إن مصر لا تترك أشقاءها في المحن، ووقفة مصر بجانب الشعبين الليبي والمغربي مقدرة ورائدة وغير مسبوقة.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى تدفق المساعدات بتوجيهات الرئيس السيسي برًا وبحرًا وجوًا على ليبيا منذ لحظة الإعصار، مشيدًا بتوجيهات تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أي أعباء، علاوة على عمل العديد من فرق الإغاثة والإنقاذ ورجال القوات المسلحة المصرية في ليبيا للمساهمة في نجدة الشعب الليبي وفي مدينة درنة تحديدًا.

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قوة القيادة السياسية 

وقال المغازي: "تصرف مصر في الأزمة يؤكد قوة القيادة السياسية وتحركاتها على مدار الساعة، لمجابهة تداعيات إعصار دانيال في ليبيا وتداعيات الزلزال المدمر في المغرب".

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن تحرك القيادة السياسية في الأزمتين الليبية والمغربية موقف مُشرف لمصر ويؤكد ريادتها، ويؤكد وقوفها بجانب الأشقاء في المحن، خصوصًا بعد ما نجم عن الكارثتين من تداعيات عاصفة ومدمرة.

وتابع المغازي: "موقف مصر في الأزمتين المغربية والليبية والكوارث الطبيعية التي ألمت بهما، شرّف ملايين المصريين، وبعث برسالة مصرية واضحة للشعبين الليبي والمغربي أن مصر معهما قلبًا وقالبًا ولم تتركهما والمساعدات مستمرة حتى اللحظة".

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