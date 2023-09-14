الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي عن مساعدات مصر لـ ليبيا والمغرب: "الرئيس السيسي جابر للخواطر"

خالد الجندي
خالد الجندي

قال  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع الدول التي تأثرت بالكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات بحاجة ملحة إلى أن يطبق عليها مفهوم “جبر الخاطر”.

الوحدة  العربية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الوطن العربي بحاجة ملحة إلى التضامن والتعاون والوحدة من أجل مساعدة ليبيا والمغرب فيما أصابهم.

وتابع:" أقدم كل التحية وأنحني احتراماً لسيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله على هذا الجبر للخواطر الذي يقوم به لمساعدة الدول الشقيقة تحديداً ليبيا والمغرب، وذلك لتقديم الاستغاثات مع التخفيف من أثر الصدمة والكارثة التي تسببها الإعصار، نحن لدينا قائد يعرف مقدار الأخوة وعظمة الريادة".

واستطرد: "لدينا رئيس يجبر خاطر غيره، رغم المعاناة الدولية والمحلية، لذا المساعدات المصرية عبارة عن درس عملي لمفهوم جبر الخواطر".

مساعدة الرئيس 

وفي السياق، قال الشيخ هاني تمام، عالم من علماء الأزهر الشريف، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف العظيم تجاه الدول الأشقاء، معبراً:" مصر منذ أيام سيدنا عمر بن الخطاب وهي تحرص على مساعدة الدول الجوار، وماحدث من مساعدات للمغرب وليبيا أمر معتاد، نحمد الله سبحانه وتعالى على الرئيس السيسي".

خالد الجندي برنالمج لعلهم يفقهون دي ام سي أزمة المغرب وليبيا الشيخ خالد الجندي هاني تمام

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس