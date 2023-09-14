خالد الجندي عن مساعدات مصر لـ ليبيا والمغرب: "الرئيس السيسي جابر للخواطر"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع الدول التي تأثرت بالكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات بحاجة ملحة إلى أن يطبق عليها مفهوم “جبر الخاطر”.

الوحدة العربية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الوطن العربي بحاجة ملحة إلى التضامن والتعاون والوحدة من أجل مساعدة ليبيا والمغرب فيما أصابهم.

وتابع:" أقدم كل التحية وأنحني احتراماً لسيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله على هذا الجبر للخواطر الذي يقوم به لمساعدة الدول الشقيقة تحديداً ليبيا والمغرب، وذلك لتقديم الاستغاثات مع التخفيف من أثر الصدمة والكارثة التي تسببها الإعصار، نحن لدينا قائد يعرف مقدار الأخوة وعظمة الريادة".

واستطرد: "لدينا رئيس يجبر خاطر غيره، رغم المعاناة الدولية والمحلية، لذا المساعدات المصرية عبارة عن درس عملي لمفهوم جبر الخواطر".

مساعدة الرئيس

وفي السياق، قال الشيخ هاني تمام، عالم من علماء الأزهر الشريف، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف العظيم تجاه الدول الأشقاء، معبراً:" مصر منذ أيام سيدنا عمر بن الخطاب وهي تحرص على مساعدة الدول الجوار، وماحدث من مساعدات للمغرب وليبيا أمر معتاد، نحمد الله سبحانه وتعالى على الرئيس السيسي".