رمضان عبد الرازق يشرح معنى "الرويبضة" في الإسلام

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن القرآن الكريم والسنة النبوية حذرت من اتباع الرجل الرويبضة، حيث قال النبي صلى الله وعليه وسلام “سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ”.

معنى الرويبضة

وأكد الشيخ رمضان عبد الرازق، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الرويبضة يُقصد بها الرجل التافه أي الذي لا قيمة له، وهو الرجل الرخيص الذي يتكلم في أمر العامة، وانتشار هذه النوعية من الرجال من علامات اقتراب يوم القيامة .

الرجل التافه

وتابع: "الرجل التافه هو الرجل السطحي في كل شيء وفارغ من كل شيء، والتافه ليس تقيلاً علمياً وأخلاقياً، أيضاً يُقصد بالرويبضة في الإسلام الرجل الخبيث".