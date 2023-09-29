الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

فلسطين والكويت تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

أعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن جوائز المهرجان خلال حفل الختام الذي أقيم بقصر ثقافة الأنفوشي. 

وحصل على جائزة أفضل مكياج  نادين أشرف عن عرض "النطحة" من مصر، وحصل على أفضل ملابس نصار النصار من الكويت عن عرض “ماردين”، وحصل على أفضل إضاءة مركز ثان إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، أما جائزة الديكور فقد حصل عرض “يوميات شكسبيرية” من الإمارات على أفضل ديكور دور ثاني، وحصل على المركز الأول عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

أما جائزة الموسيقي فقد حصل على المركز الثاني أسامة إسماعيل عن عرض "يوميات شكسبيرية"  من الإمارات، وحصل على المركز الأول محمد النصار عن عرض "ماردين" من الكويت، كما حصل على أفضل كيروجراف دور ثان هاني فاروق عن عرض النطحة، وحصل على أفضل كيروجراف دور أول على الشوالي عن عرض "ملف 12" من العراق، أما أفضل نص مسرحي دور ثاني فقد حصل عليه نص "أصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على المركز الأول عرض ماردلين من الكويت.


جائزة أفضل ممثلة دور أول


وحصلت على أفضل ممثلة ثانية دور ثان ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصلت على أفضل ممثلة دور ثاني مركز أول نادين أشرف من عرض "النطحة" من مصر، كما حصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز ثاني زهرة الحواوي من المغرب، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز أول سارة رشاد عن عرض ماردين من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل دور ثاني مركز ثاني  يوسف حسام عن عرض “البؤساء” من مصر، وحصل على المركز الأول محمود توفيق عن عرض " النطحة " من مصر، كما حصل على أفضل ممثل دور أول مركز ثاني محمد التيتي من فلسطين وورائد الشريعي من فلسطين، وحصل على افضل ممثل دور أول مركز أول  محمود القطان من الامارات  ، ووليد سالم من عمان.

كما حصل العرض العراقي "ملف 12" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصلت إسبانيا على جائزة أهم قضية تم مناقشتها في المهرجان، كما حصل عرض البؤساء على جائزة الحلول الخلاقة في المهرجان، وحصل على أفضل مخرج ثاني زياد هاني كمال عن عرض "البطحة" من مصر، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثاني " أصبع روج " من سلطنة عمان، وحصل على أفضل عرض مركز أول " بيدرو والنقيب " من فلسطين.

وتحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول  عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

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