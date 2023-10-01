محافظ القليوبية يتفقد مدارس بنها فى أول أيام العام الدراسى

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، طابور الصباح وتحية العلم في أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

وتضمنت الجولة ثلاث مدارس، وحرص المحافظ على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وقدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوي الشريف، مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب المحافظ التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة المتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتنمي المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر، على أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مطالبًا المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

تفقد المدرسة اليابانية

واستكمل محافظ القليوبية جولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، مُتفقدًا عددًا من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد "الهجان" بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعًا، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محوران رئيسيان فى العملية التعليمية، مؤكدًا بضرورة الاهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم، حاملين على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لن تدخر أى جهد لتوفير كل وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

جدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال عدد (١،566083) طالب وطالبة علي مستوى المحافظة، بإجمالي عدد (2689) مدرسة وعدد فصول (31366)، وذلك بإجمالي معلمين وإداريين (84061)، في مختلف المراحل التعليمية.

وشدد محافظ القليوبية لرؤساء المُدن والأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كل مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهًا مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكل المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام العملية التعليمية في كل المراحل، بالإضافة إلى المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس للتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب للاستفادة بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة.