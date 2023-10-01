استمرار المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تصدُّر المحافظة المشهد بترتيبها الأول بشكل تراكمي على مستوى محافظات مصر لليوم العاشر على التوالي في عدد المنتفعين من خدمات مبادرة "100 يوم صحة"، حيث واصلت فرق العمل بالمبادرة الرئاسية نشاطها بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل مواطن، وللاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

وأكد الجزار، في بيانٍ له، استمرار الجهد المبذول على ذات النهج حتى يتم توصيل خدمات المبادرة لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الثلاث إدارات الأعلي إنجازًا من بين إدارات المحافظة لتقديم خدمات المبادرة، تعبيرًا منه على شكره وتقديره لهم على جهدهم المبذول في المبادرة على مدار 100 يوم.

مبادرة "100 يوم صحة"

وانطلقت مبادرة "100 يوم صحة" في شهر يونيو الماضي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، وبقيادة الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبدالحليم، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

وأشار الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل المديرية، إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كصحة المرأة وصحة الأم والجنين والكشف المبكر وعلاج الأورام والأمراض المزمنة، وفحص السمعيات لحديثي الولادة وكذلك فحص المقبلين على الزواج، والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وذلك من خلال فرق ثابتة بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية، وكذلك بفرق متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة.

كما أشارت الدكتورة رباب عبدالحليم، المنسق العام للمبادرة، إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو الحفاظ على صحة المواطنين من أبناء القليوبية والوقاية من الأمراض قبل العلاج.